Евсеев о победе ЦСКА над «Локомотивом»: «Армейцы очень хорошо выглядели тактически»

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением о матче 21-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (2:1).

«Я хотел бы отметить тактическую подготовку и перестроения армейцев. Стоит сказать о помощнике Алексея Березуцкого, Бабаяне. С ним команда очень прибавила в тактике. ЦСКА в очередной раз смог поменять схему под соперника. К тому же, были очень хорошие перестроения по ходу игры», — написал Евсеев в своём телеграм-канале.

Специалист также похвалил «Локомотив» за стремление к победе, но отметил и невнимательную игру железнодорожников при обороне собственных ворот.

Эта победа позволила ЦСКА набрать 39 очков и не дать возможность московским динамовцам уйти в отрыв. Отставание армейцев от бело-голубых по-прежнему составляет 3 очка. Лидирует же «Зенит», на счету которого 44 балла.