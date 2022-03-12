Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Локомотивом» и «армейцами».

«После зимней паузы в РПЛ ЦСКА обыграл «Спартак» 2:0, а затем еле-еле на последних минутах смог одолеть «Нижний Новгород», команду посредственную, честно говоря. Мы уже забили в литавры, что у нас есть спасители Отечества - вот эти четыре гвардейца: Карраскаль, Языджи, Гбамен и Медина. Они уже нас спасают. У них сейчас дикое желание, они играют на ажиотаже, потому что хотят себя проявить. На их фоне российские футболисты просто меркнут. С этим, кстати, уже надо разбираться: за что тогда платить нашим игрокам такие деньги? Но ещё очень рано бить в литавры. Опытные команды могут взять этих игроков поплотнее, и футболисты могут сникнуть после этого. В своих чемпионатах они не привыкли к тому, что их плотно опекают, потому что там все игроки такого уровня, всех же опекать не будешь.

С «Локомотивом» игра всё поставит на свои места, потому что «железнодорожники» - приличная команда. Они знают, что делать в таких случаях, когда два человека ведут игру. Возьмут плотнее и жёстче их, и всё может уже пойти по-другому. Интересно будет посмотреть. Если они выдержат жесткий прессинг, то они будут и дальше суперигроками, а если нет, то мы их «похороним», они просто не вывезут. Новую схему ЦСКА просто могут изучить и построиться под неё. Но я всё-таки жду, что ЦСКА сыграет удачно и выстрелит. Один мяч они должны забить и не пропустить в ответ. Прогнозирую минимальную победу «армейцев», - сказал Пономарёв.