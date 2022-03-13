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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «ЦСКА будет в тройке лидеров по итогам чемпионата»

13 Марта 2022 • 11:21 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — ЦСКА (1:2).   

«Я думал, что «Локомотив» будет выглядеть хуже, но он отчаянно сопротивлялся, бился. Однако, как я и предполагал, армейцы выиграли», — цитирует Червиченко Rusfootball.

Также бизнесмен похвалил зимнюю трансферную компанию ЦСКА, в ходе которой команда усилилась качественными легионерами. Червиченко считает, что подопечными Алексея Березуцкого по силам вытеснить «Сочи» и войти в тройку лидеров российского чемпионата по итогам сезона.

После этой победы ЦСКА набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. Однако у «Сочи» есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Андрей Червиченко
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