Червиченко: «ЦСКА будет в тройке лидеров по итогам чемпионата»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — ЦСКА (1:2).

«Я думал, что «Локомотив» будет выглядеть хуже, но он отчаянно сопротивлялся, бился. Однако, как я и предполагал, армейцы выиграли», — цитирует Червиченко Rusfootball.

Также бизнесмен похвалил зимнюю трансферную компанию ЦСКА, в ходе которой команда усилилась качественными легионерами. Червиченко считает, что подопечными Алексея Березуцкого по силам вытеснить «Сочи» и войти в тройку лидеров российского чемпионата по итогам сезона.

После этой победы ЦСКА набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. Однако у «Сочи» есть игра в запасе.