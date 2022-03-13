Мампасси: «Поражение от ЦСКА — не самый лучший подарок на день рождения»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«Поражение от ЦСКА — не тот подарок, который хотелось бы получить на день рождения. Нам не хватает концентрации, будем работать», — цитирует Мампасси Спорт-Экспресс.

Вчера, 12 марта, Мампасси отпраздновал своё 19-летие. В нынешнем сезоне РПЛ футболист провёл 2 матча, не отметившись результативными действиями.

После этого поражения отставание железнодорожников от лидирующей группы увеличилось ещё сильнее. Теперь преимущество армейцев составляет 8 очков, а лидирующего «Зенита» — 13.