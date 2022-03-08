Бубнов считает, что ЦСКА пострадает больше всех от возможного ухода легионеров

Есть вероятность, что в чемпионате России не останется легионеров, УЕФА разрешил игрокам разрывать свои контракты с российскими клубами без каких-либо последствий для себя. Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов считает, что больше всего от подобного сценария потеряет именно ЦСКА.

- Меньше всех, на мой взгляд, пострадает «Зенит». ЦСКА? Cейчас потерять легионеров для них будет серьезным ударом. Армейцы сильно прибавили за счет Хорхе Карраскаля и Юсуфа Языджи. Без них это будет совсем другая команда. ЦСКА пострадает сильнее других, - заявил Бубнов, слова которого цитирует Sportbox.ru.

Сейчас ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице высшей лиги российского чемпионата. Пятого марта они выиграли с минимальным счетом у «Нижнего Новгорода», а в двадцать первом туре армейцам придется сойтись с московским «Локомотивом». Этот матч пройдет двенадцатого марта. До конца сезона остаются еще десять туров.