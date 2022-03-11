Ловчев: «ЦСКА угадал с трансферами, как в своё время с Вагнером Лавом, Жо, Карвальо»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев похвалил московский ЦСКА за отлично проведённую кампанию по приобретению новых футболистов в зимнее трансферное окно.

Напомним, что минувшей зимой «армейцы» подписали трёх иностранных полузащитников: Юсуфа Язиджи, Хорхе Карраскаля и Жана-Филиппа Гбамена, а также вингера Хесуса Медину. Все они сумели быстро освоиться в ЦСКА, с первых матчей демонстрируя высокий уровень игры и полезность для команды.

«Они сейчас угадали с трансферами. Как в своё время с Вагнером Лавом, Жо, Карвальо. Попали пальцем в небо. С приходом Языджи и других новичков коллектив на поле стал выглядеть интереснее», – высказался Евгений Серафимович в интервью RT.

Напомним, что в субботу, 12 марта, московский ЦСКА сыграет в гостях против «Локомотива».