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Бывший полузащитник «Локомотива» Елышев: «Локомотив способен обыграть ЦСКА»

12 Марта 2022 • 11:54 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
3.35 3.25 2.25
Через 6 ч. 15 мин.

Экс-игрок «Локомотива» Олег Елышев поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ, в котором железнодорожники примут на своём поле ЦСКА.

«У ЦСКА, несмотря на обилие техничных футболистов, есть слабые места. «Локомотив» может их обыграть за счёт быстрых нападающих: Кухты и Изидора. Сомневаюсь, что Дивеев быстрее их», — цитирует Елышева Sport24.

Напомним, встреча состоится сегодня, 12 марта, на «РЖД Арене». Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

На данный момент армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая железнодорожников на 5 очков. Однако «Локомотив» имеет одну игру в запасе.  

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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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