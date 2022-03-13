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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бийола пригрозил руководству ЦСКА, если футболиста не вызовут в сборную

13 Марта 2022 • 23:42 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
ЦСКА Москва
окончен
Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола признался, на что пойдет, если тренерский штаб сборной Словении не вызовет футболиста на ближайшие матчи.

Агент заявил, что словенские СМИ пишут о том, что футболисты должны покинуть Россию, тем не менее по Бийолу никто не обращался с требованием уезжать из Москвы. По заявлению Чибежа, главный тренер Словакии на следующей неделе опубликует список вызванных игроков. В случае, если в нем не окажется Бийола агент намерен на серьезный диалог с руководством ЦСКА.

23-летний Бийол перешел в армейский клуб в 2018 году из словенского «Рудара». За трансфер ЦСКА заплатил 500 тысяч евро.

Бийол провел за красно-синих 74 матча в чемпионате России, забил 6 мячей и отдал четыре голевые передачи.


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ЦСКА Москва РПЛ Яка Бийол
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