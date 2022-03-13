Агент Бийола пригрозил руководству ЦСКА, если футболиста не вызовут в сборную

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола признался, на что пойдет, если тренерский штаб сборной Словении не вызовет футболиста на ближайшие матчи.

Агент заявил, что словенские СМИ пишут о том, что футболисты должны покинуть Россию, тем не менее по Бийолу никто не обращался с требованием уезжать из Москвы. По заявлению Чибежа, главный тренер Словакии на следующей неделе опубликует список вызванных игроков. В случае, если в нем не окажется Бийола агент намерен на серьезный диалог с руководством ЦСКА.

23-летний Бийол перешел в армейский клуб в 2018 году из словенского «Рудара». За трансфер ЦСКА заплатил 500 тысяч евро.

Бийол провел за красно-синих 74 матча в чемпионате России, забил 6 мячей и отдал четыре голевые передачи.