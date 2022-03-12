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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Евсеев: «Поддерживаю расширение РПЛ, но должен сохраняться спортивный принцип»

12 Марта 2022 • 16:10 Комментировать
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Через 1 ч. 38 мин.

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением в возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

«Я поддерживаю расширение! Всегда говорил, что 16 клубов для России — это мало. Однако я против того, чтобы никто не вылетал, и не добавлялся из ФНЛ. Должен сохраняться спортивный принцип. Иначе, зачем тогда нужны низшие лиги?», — написал Евсеев в своём телеграм-канале.

Специалист предлагает сделать так, чтобы следующий сезон РПЛ начинали 18 клубов: первая и вторая команды ФНЛ поднимаются наверх, а третья и четвёртая играют стыковые матчи с коллективами из Российской Премьер-Лиги.

Также Евсеев отметил, что команды из второй половины турнирной таблицы зачастую обыгрывают гранды. А чемпионом становится именно тот, кто набирает с аутсайдерами больше всех очков.  Поэтому большим российским клубам, выступающим против расширения, следует это понимать.

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