«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

Менее часа остаётся до начала матча 21-го тура российской Премьер-лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды уже огласили стартовые составы на предстоящий поединок.

Стартовый состав «Локомотива»: Худяков, Рыбус, Мампасси, Едвай, Живоглядов, Баринов, Бабкин, Жемалетдинов, Керк, Исидор, Кухта.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Обляков, Бийол, Дивеев, Фернандес, Мухин, Зайнутдинов, Языджи, Медина, Карраскаль, Гбамен.

Московское дерби «Локомотив» – ЦСКА начнётся в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями матча вы сможете следить в прямой трансляции на сетевом издании LiveResult.Ru.