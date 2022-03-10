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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, кто рассудит предстоящий матч между «Локомотивом» и ЦСКА

10 Марта 2022 • 11:56 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
3.30 3.40 2.20
12.03 19:00

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах предстоящего 21-го тура Российской Премьер-лиги.

Главным арбитром центрального поединка тура между «Локомотивом» и ЦСКА назначен ростовский рефери Сергей Иванов. Помогать ему будут лайнсмены Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков, а за VAR будет отвечать Василий Казарцев.

Напомним, что поединок между «железнодорожниками» и «армейцами» пройдёт 12 марта в 19.00 по московскому времени. ЦСКА пока идёт на четвёртом месте в таблице, а «Локомотив» занимает шестую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Сергей Иванов Российская Премьер-Лига
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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