Стало известно, кто рассудит предстоящий матч между «Локомотивом» и ЦСКА

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах предстоящего 21-го тура Российской Премьер-лиги.

Главным арбитром центрального поединка тура между «Локомотивом» и ЦСКА назначен ростовский рефери Сергей Иванов. Помогать ему будут лайнсмены Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков, а за VAR будет отвечать Василий Казарцев.

Напомним, что поединок между «железнодорожниками» и «армейцами» пройдёт 12 марта в 19.00 по московскому времени. ЦСКА пока идёт на четвёртом месте в таблице, а «Локомотив» занимает шестую строчку.