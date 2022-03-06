Гилерме заявил, что не готов сыграть в дерби против ЦСКА

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме практически восстановился после травмы ахилла, однако не сможет сыграть в матче 21-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА, который состоится 12 марта.

«Когда вернусь? Думаю, через неделю буду в общей группе. Буду ли готов к ЦСКА? Нет», – приводит слова Гилерме «Спорт-Экспресс».

Маринато Гилерме в последний раз выходил на поле 20 ноября в домашнем матче «Локомотива» против «Ахмата» (1:2). После этого вратарю пришлось провести операцию и проходить курс реабилитации. Тренерскому штабу же пришлось доверять место в воротах Даниилу Худякову, который только недавно отпраздновал своё 18-летие.