Пономарёв: Похоже, что Чалова не следовало отпускать в «Базель»

Экс-оборонец ЦСКА Владимир Пономарёв внимательно следит за игрой Фёдора Чалова в швейцарском «Базеле», он считает, что ЦСКА не следовало опускать нападающего, который уже забил три мяча с момента перехода, чем подтвердил свои отличные игровые кондиции. По мнению Пономарёва, Чалов достоин большего, чем швейцарский чемпионат - например, приглашения от клуба из одного из пяти лучших чемпионатов Европы.

- Он уже третий матч забивает. Молодец какой! Поздравляю его. ЦСКА зря отпустил Фёдора. Он запросто сможет и уехать в серьезный клуб из топ-5 чемпионатов. Все зависит от Чалова, - цитирует Пономарёва издание « Спорт-Экспресс ».