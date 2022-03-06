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Пономарёв: Похоже, что Чалова не следовало отпускать в «Базель»

06 Марта 2022 • 19:52 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
12.03 19:00

Экс-оборонец ЦСКА Владимир Пономарёв внимательно следит за игрой Фёдора Чалова в швейцарском «Базеле», он считает, что ЦСКА не следовало опускать нападающего, который уже забил три мяча с момента перехода, чем подтвердил свои отличные игровые кондиции. По мнению Пономарёва, Чалов достоин большего, чем швейцарский чемпионат - например, приглашения от клуба из одного из пяти лучших чемпионатов Европы.

- Он уже третий матч забивает. Молодец какой! Поздравляю его. ЦСКА зря отпустил Фёдора.  Он запросто сможет и уехать в серьезный клуб из топ-5 чемпионатов. Все зависит от Чалова, - цитирует Пономарёва издание «Спорт-Экспресс».
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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Пономарёв Фёдор Чалов
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