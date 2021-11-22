Кузнецов: «Состав ЦСКА не позволяет бороться за топ-2 в РПЛ»

Московский ЦСКА смог добыть лишь ничью в домашнем поединке против «Химок» (0:0) в рамках 15-го тура Премьер-лиги. Ситуация для «армейцев» усложнилась после удаления защитника Бруно Фукса в самом начале первого тайма.

Своим мнением по поводу этого результата поделился экс-футболист столичного коллектива Дмитрий Кузнецов.

«Это не кризис, а спад в игре. Но состав не позволяет бороться за топ-2. Это невыполнимая задача для ЦСКА», - передает слова Кузнецова «РБ Спорт».

По итогам первого круга чемпионата России ЦСКА набрал 24 балла и занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице.

Следующий матч «армейцы» проведут на своем поле против петербургского «Зенита».