​Черевченко снова работает в «Химках»

В конце октября тренерское кресло в «Химках» покинул Игорь Черевченко. С подмосковным клубом слухи связывали разных тренеров, но в итоге команду принял… Черевченко. После своеобразного мини-отпуска 47-летний специалист снова работает с командой. К своим обязанностям Черевченко вернулся в пятницу, о чём sport24 рассказал футболист команды Илья Кухарчук.

Отметим, что за тур до финиша первого круга «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Игоря Черевченко проведёт в воскресенье, 21 ноября. «Химки» будут играть против ЦСКА на поле соперника.