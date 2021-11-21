​Акинфеев проводит 500-й матч в РПЛ

В воскресенье в заключительном туре первого круга чемпионата России ЦСКА принимает «Химки». Для 35-летнего капитана «армейцев» Игоря Акинфеева эта игра является 500-й в Премьер-лиге.

В предыдущих 499 играх в РПЛ Акинфеев пропустил 401 гол. В 228 случаях вратарь ЦСКА уходил с поля без пропущенного гола.

Следить за матчем ЦСКА – «Химки» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. В случае победы команда Алексея Березуцкого переместится на две строчки вверх и будет занимать четвёртое место в российском чемпионате.

Добавим, что впервые в РПЛ Игорь Акинфеев сыграл за ЦСКА в сезоне 2002/2003.