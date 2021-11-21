Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «армейцами» и «Химками».

«Команда у ЦСКА полностью разбалансирована. Ни обороны, ни нападения - ничего нет. Один Акинфеев играет, больше никого нет. Ставлю себя на место тренера и не знаю, как можно работать с ними. Ребята уже опытные, могли бы собраться и поговорить, обсудить всё. Возможно, Березуцкий поплыл, но такое бывает, когда тренер не знает, что делать. Такие ситуации бывают всегда. Мы, например, всегда в таких случаях сами собирались и разговаривали, и всё вставало на свои места. Тренер Николаев, например, после серии неудачных игр собирал нас в ресторане, выпивали, а потом разбирали игру. Дальше всё шло хорошо.

Сейчас ребята в ЦСКА играют уже достаточно времени вместе. Им надо разобраться, в чем причина непорядка. В обороне нужно смотреть внимательнее. Березуцкий же разбирается в защитных действиях, поставить оборону должен. Нужно поработать и с нападением, и с полузащитой. Играют, кто во что горазд. Нет грамотных действий. Странная команда «армейская» сейчас получилась, такого не было. Катастрофа, даже зацепиться не за что.

Удаление Бруно Фукса было правильным. Зачем хватать сзади за майку и плечо в штрафной площади? Что же ты делаешь то? Как же так можно играть? Преследуй нападающего, но не оттягивай его назад», - сказал Пономарёв.