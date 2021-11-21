Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 266 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Один Акинфеев играет, больше никого нет в ЦСКА» эксклюзив

21 Ноября 2021 • 19:21 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Химки
окончен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «армейцами» и «Химками».

«Команда у ЦСКА полностью разбалансирована. Ни обороны, ни нападения - ничего нет. Один Акинфеев играет, больше никого нет. Ставлю себя на место тренера и не знаю, как можно работать с ними. Ребята уже опытные, могли бы собраться и поговорить, обсудить всё. Возможно, Березуцкий поплыл, но такое бывает, когда тренер не знает, что делать. Такие ситуации бывают всегда. Мы, например, всегда в таких случаях сами собирались и разговаривали, и всё вставало на свои места. Тренер Николаев, например, после серии неудачных игр собирал нас в ресторане, выпивали, а потом разбирали игру. Дальше всё шло хорошо.

Сейчас ребята в ЦСКА играют уже достаточно времени вместе. Им надо разобраться, в чем причина непорядка. В обороне нужно смотреть внимательнее. Березуцкий же разбирается в защитных действиях, поставить оборону должен. Нужно поработать и с нападением, и с полузащитой. Играют, кто во что горазд. Нет грамотных действий. Странная команда «армейская» сейчас получилась, такого не было. Катастрофа, даже зацепиться не за что.

Удаление Бруно Фукса было правильным. Зачем хватать сзади за майку и плечо в штрафной площади? Что же ты делаешь то? Как же так можно играть? Преследуй нападающего, но не оттягивай его назад», - сказал Пономарёв.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен ЦСКА Москва 0:0 Химки
окончен Ростов 2:2 Уфа
окончен Динамо Москва 5:1 Арсенал Тула
окончен Сочи 1:2 Рубин
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Ноября
20:19 · Россия. Премьер-лига
Денис Макаров оценил шансы «Динамо» отобрать у «Зенита» титул чемпиона РПЛ 2
19:53 · Россия. ФНЛ
«Балтика» отправила «Ротор» в зону вылета, забив на 90-й минуте
19:49 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» громило «Арсенал» - видео видео
19:36 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Погода, качество поля, всё это подразумевает очень интересную и, я надеюсь, содержательную игру»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Федотов: Мы заблуждаемся по поводу формы «Рубина»
19:14 · Россия. ФНЛ
«Алания» трижды пробила пенальти, но проиграла «Спартаку-2»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Сказал в перерыве: «Мы уже опозорились, давайте, играйте в футбол» - Божович
19:01 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Полностью контролировали ход матча на протяжении 75 минут»
19:00 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» - «Рубин» - 1:2 (закончен)
18:49 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» и «Рубин» обнародовали стартовые составы на матч РПЛ
18:44 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски: «Первый тайм точно лучший в сезоне»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Калиниченко: «В игре «Спартака» нет деградации»
18:01 · Россия. ФНЛ
«Факел» уже второй после волевой победы над «Нефтехимиком»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий заявил, что Акинфеев продлит контракт с ЦСКА
17:40 · Россия. Премьер-лига
Губерниев считает, что Карасёв дорастёт до финала чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем