Спорное удаление Фукса, незабитый пенальти и сэйв юбиляра Акинфеева: ЦСКА в меньшинстве отстоял ничью с аутсайдером

Московско-подмосковное дерби произошло на «ВЭБ Арене».

ЦСКА, потерпевший на стыке октября и ноября два подряд поражения, наверняка планировал развеять негативное настроение во время двухнедельного перерыва на матчи сборных. В прошлое воскресенье «армейцы» одержали волевую победу над «Уфой» в товарищеской встрече и готовились официально принимать команду с последнего места таблицы – «Химки». «Красно-чёрные» подходили к отчётному матчу с новым старым тренером – на пост главного тренера химчан вернулся Игорь Черевченко, уходивший в отставку несколько недель назад.

ЦСКА неплохо начал этот матч с умеренными атаками, но в районе четверти часа игры «красно-синие» столкнулись с серьёзными проблемами. Фукс, проводивший первый матч за «армейский» клуб в рамках РПЛ за пятнадцать месяцев, схватил перед своей вратарской за футболку Адеми, завалив того на газон и помешав ему замкнуть прострел.

Обслуживавший игру Владислав Безбородов сначала ничего не показал, но потом посмотрел видеоповтор и назначил пенальти. А заодно рефери ещё и снабдил Фукса прямой красной карточкой, что выглядело чересчур жёстким решением. Но у хозяев также появился повод порадоваться: Адеми с пенальти не попал в створ, пробив правее ворот Акинфеева, проводившего свой 500-й матч за ЦСКА и 800-й в карьере.

В меньшинстве «армейцы» стали просаживаться, и «Химкам» пришлось немало владеть мячом, что они вроде как не очень любят делать. Тем не менее у ворот ЦСКА возник ряд моментов. Кухарчук из правой части штрафной соперника выстрелил совсем рядом с ближней штангой, а ещё оттуда была попытка Мирзова – мяч пошёл к дальнему углу, и только на ленточке его остановил Фернандес. В компенсированное время Акинфеев поработал над нейтрализацией дальнего удара Набиуллина, переведя его на угловой.

Второй тайм стал торжеством скуки. «Химки» не знали, как им играть с позиции силы, чтобы забить и победить, а ЦСКА утратил свой атакующий потенциал в меньшинстве. Особых моментов как-то не припоминается, за исключением обводящего удара Сабовича в компенсированное время, который вытащил Акинфеев. В общем, химчанам надо было забивать тот самый пенальти, который Адеми не реализовал полностью по своей вине.

Черевченко так и не усилил игру Глушаковым, оставшимся на скамейке. Березуцкий пробовал вырвать победу, выпустив на замену Чалова с Яковлевым, но моменты от этого у «армейцев» возникать не стали. Эджуке эпизодически крутил свой дриблинг безрезультатно. Свой первый удар в створ «красно-синие» нанесли уже на последних минутах. ЦСКА не выиграл третий матч подряд, но прервал ряд из двух поражений.

Кирилл Иванцов