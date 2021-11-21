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Тарханов поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Химки» эксклюзив

21 Ноября 2021 • 13:01 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Химки
Через 0 ч. -31 мин.

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Химками».

«Естественно, ЦСКА - фаворит предстоящего матча. «Армейцы» всё-таки идут в верхней части таблицы, а «Химки» эту таблицу замыкают. Конечно, за счёт самоотдачи «Химки» будут пытаться противостоять. Уровень игроков, безусловно, выше у ЦСКА. У «Химок» тоже есть неплохие игроки, такие как Глушаков, Мирзов, но я всё равно думаю, что ЦСКА выиграет.

Каждый матч важен. Всё может быть. Тульский «Арсенал», например, обыграл «Зенит». Но по нынешнему состоянию ЦСКА явно сильнее. Возможно, игроков «Химок» эмоционально подбодрит возвращение старого тренера. Это может помочь. Разные варианты могут быть, но ЦСКА должен выигрывать», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Александр Тарханов
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