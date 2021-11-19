Черевченко дал первый комментарий после возвращения в «Химки»

Перед матчем 15-го тура Премьер-лиги против ЦСКА официальный сайт «Химок» объявил о возвращении на тренерский мостик Игоря Черевченко. 47-летний специалист расторг контракт с подмосковным клубом 25 октября, но в итоге вернулся на то же место. Почти месяц команду готовил исполняющий обязанности наставника Игорь Ющенко.

- Накануне со мной связалось руководство клуба и предложило вернуться на пост главного тренера «Химок», - цитирует Черевченко клубная пресс-служба.

Напомним, что у «Химок» всего 12 очков после 14 туров, и команда находится в зоне вылета. В прошлом сезоне после прихода Черевченко «Химки» выдали отличную серию матчей и едва не пробились в еврокубки.