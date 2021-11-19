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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко дал первый комментарий после возвращения в «Химки»

19 Ноября 2021 • 17:41 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Химки
21.11 14:00

Перед матчем 15-го тура Премьер-лиги против ЦСКА официальный сайт «Химок» объявил о возвращении на тренерский мостик Игоря Черевченко. 47-летний специалист расторг контракт с подмосковным клубом 25 октября, но в итоге вернулся на то же место. Почти месяц команду готовил исполняющий обязанности наставника Игорь Ющенко.

- Накануне со мной связалось руководство клуба и предложило вернуться на пост главного тренера «Химок», - цитирует Черевченко клубная пресс-служба.

Напомним, что у «Химок» всего 12 очков после 14 туров, и команда находится в зоне вылета. В прошлом сезоне после прихода Черевченко «Химки» выдали отличную серию матчей и едва не пробились в еврокубки.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Черевченко
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