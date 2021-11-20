Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Химками».

«ЦСКА, наверное, будет сильно стараться в этом матче. Все-таки было два поражения кряду. Если в Казани команда ещё выглядела достойно, то с «Сочи» просто было подобие борьбы. ЦСКА был абсолютно не готов к той игре. Думаю, у команды есть бойцовские качества и характер. Игроки ЦСКА должны собраться, показать качественный футбол и добиться положительного результата в матче с «Химками».

Насколько важна эта игра для Березуцкого на фоне критики? Пока так и будет. Алексей Березуцкий - тренер молодой. Состав сейчас более-менее стабилизировался. Тот же Бийол поувереннее себя чувствует при оборонительных действиях. С «Уралом» ЦСКА играл в прессинг, очень активно впереди. Потом эта тактика изменилась, стали играть осторожнее. Возможно, стоит вернуться к этой тактике. Березуцкому сейчас надо гнуть свою линию, наигрывать схему, которую он хочет. Надо ему реализовать себя и требовать от руководства в зимнюю паузу усилений, которых ему не хватает», - сказал Масалитин.

Матч состоится на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 21 ноября, начало – 14:00 мск.