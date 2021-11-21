​Фукса удалили с поля – он не играл за ЦСКА в РПЛ больше года

В одном из воскресных матчей Премьер-лиги России ЦСКА играет против «Химок». Ближе к средине первого тайма красную карточку за фол последней надежды получил защитник московской команды Бруно Фукс, который проводит первую игру в Премьер-лиге за пятнадцать месяцев.

Арбитр удалил Бруно Фукса и назначил пенальти, но воспользоваться шикарным шансом открыть счёт «Химки» не смогли. Кемаль Адеми не попал в створ ворот Игоря Акинфеева, проводящего 500-й матч в Премьер-лиге.

Следить за развитием событий в матче ЦСКА – «Химки» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.