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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фукса удалили с поля – он не играл за ЦСКА в РПЛ больше года

21 Ноября 2021 • 14:29 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Химки
Через -1 ч. -34 мин.

В одном из воскресных матчей Премьер-лиги России ЦСКА играет против «Химок». Ближе к средине первого тайма красную карточку за фол последней надежды получил защитник московской команды Бруно Фукс, который проводит первую игру в Премьер-лиге за пятнадцать месяцев.

Арбитр удалил Бруно Фукса и назначил пенальти, но воспользоваться шикарным шансом открыть счёт «Химки» не смогли. Кемаль Адеми не попал в створ ворот Игоря Акинфеева, проводящего 500-й матч в Премьер-лиге.

Следить за развитием событий в матче ЦСКА – «Химки» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бруно Фукс
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21.11  14:00 ЦСКА Москва ... Химки 1.43 4.9 7.2
21.11  14:00 Ростов ... Уфа 1.97 3.35 4.3
21.11  16:30 Динамо Москва ... Арсенал Тула 1.56 4.5 5.6
21.11  19:30 Сочи ... Рубин 2.12 3.35 3.75
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