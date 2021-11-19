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Тарханов: «Химки» не нашли тренера, который может выручить, поэтому вернулись к Черевченко»

19 Ноября 2021 • 19:25 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Химки
21.11 14:00

Известный российский тренер Александр Тарханов, ранее работавший в «Химках», дал комментарий по поводу нового этапа карьеры наставника Игоря Черевченко в подмосковном клубе.

- Думаю, что «Химки» не нашли тренера, который может выручить, поэтому вернулись к Черевченко, - цитирует Александра Тарханова ТАСС.

Тарханов уверен, что пауза в работе позволила Черевченко отдохнуть и со стороны взглянуть на проблемы своей команды, в итоге новый этап сотрудничества должен пойти на пользу тренеру и команде.

Напомним, что прошлой осенью Черевченко поднял «Химки» из зоны вылета почти к еврокубкам.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Тарханов Игорь Черевченко
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