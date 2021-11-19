Тарханов: «Химки» не нашли тренера, который может выручить, поэтому вернулись к Черевченко»

Известный российский тренер Александр Тарханов, ранее работавший в «Химках», дал комментарий по поводу нового этапа карьеры наставника Игоря Черевченко в подмосковном клубе.

- Думаю, что «Химки» не нашли тренера, который может выручить, поэтому вернулись к Черевченко, - цитирует Александра Тарханова ТАСС.

Тарханов уверен, что пауза в работе позволила Черевченко отдохнуть и со стороны взглянуть на проблемы своей команды, в итоге новый этап сотрудничества должен пойти на пользу тренеру и команде.

Напомним, что прошлой осенью Черевченко поднял «Химки» из зоны вылета почти к еврокубкам.