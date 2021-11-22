Акинфеев прокомментировал достижение отметки в 800 матчей за карьеру

Вчерашний поединок против подмосковных «Химок» стал юбилейным для голкипера столичного ЦСКА Игоря Акинфеева. Эта встреча стала для опытного вратаря 800-й в карьере. Футболист прокомментировал это событие в своем инстаграм-аккаунте.

В публикации Акинфеев выразил всем причастным благодарность. Он подчеркнул, что это не только его рекорд, но и болельщиков, которые всегда поддерживали его. В конце публикации Игорь отметил, что рекорды бессмысленны, если команда не добивается побед.

Матч между «армейцами» и подмосковным коллективом завершился вничью со счетом 0:0. Хозяева большую часть поединка играли в меньшинстве из-за удаления Фукса.