Алексей Березуцкий заявил, что Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

Действующий контракт нынешнего юбиляра Игоря Акинфеева с московским ЦСКА истекает уже летом следующего года. Однако, все и идет к тому, что голкипер подпишет с «армейцами» новое соглашение.

Такой информацией поделился главный тренер команды Алексей Березуцкий. По его словам, ветеран столичного клуба имеет огромное влияние на коллектив, поэтому о возможном уходе не стоит переживать.

«Думаю, ни у кого в этом нет сомнений, что он продлит контракт», - подчеркнул наставник в интервью для пресс-службы ЦСКА. Отметим, что Акинфеев близится уже к отметке в 700 матчей в футболке «армейской» команды – для достижения этой цели ему осталось еще 11 поединков.