Бийол: «ЦСКА нужно показать качественную игру, чтобы победить «Химки»

Хавбек московского ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от поединка с «Химками» в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена».

«Соперник будет выкладываться на 100%. Нам нужно показать качественную игру, чтобы победить», - передает слова полузащитника пресс-служба «армейского» клуба.

Встреча состоится сегодня, 21 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж будет доступен на Liveresult.ru.

По итогам 14 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, а подмосковный коллектив находится на последней строчке.