Глушаков: «Возвращение Черевченко стало неожиданным»

Лидер «Химок» Денис Глушаков дал комментарий по поводу нового этапа карьеры в команде для главного тренера Игоря Черевченко.

- Возвращение Игоря Геннадьевича стало и для меня и, наверное, для любого футболиста в команде, как и для вас, неожиданным, - приводит слова футболиста ТАСС.

Денис Глушаков добавил, что его партнёры приняли старый-новый тренерский штаб в рабочем режиме и пошутили, что наставники вернулись из отпуска.

После 14 туров в РПЛ команда из Подмосковья набрала 12 очков и занимает предпоследнее место. В воскресенье ей предстоит выездной матч против ЦСКА. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.