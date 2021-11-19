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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков: «Возвращение Черевченко стало неожиданным»

19 Ноября 2021 • 22:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Химки
21.11 14:00

Лидер «Химок» Денис Глушаков дал комментарий по поводу нового этапа карьеры в команде для главного тренера Игоря Черевченко.

- Возвращение Игоря Геннадьевича стало и для меня и, наверное, для любого футболиста в команде, как и для вас, неожиданным, - приводит слова футболиста ТАСС.

Денис Глушаков добавил, что его партнёры приняли старый-новый тренерский штаб в рабочем режиме и пошутили, что наставники вернулись из отпуска.

После 14 туров в РПЛ команда из Подмосковья набрала 12 очков и занимает предпоследнее место. В воскресенье ей предстоит выездной матч против ЦСКА. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков Игорь Черевченко
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