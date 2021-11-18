Бабаян высказался касательно возможного ухода в «Астану»

Сегодня, 17-го ноября, появилась информация, что один из представителей тренерского штаба московского ЦСКА, Григорий Бабаян, может стать главным тренером «Астаны», которая недавно отправила в отставку Андрея Тихонова.

Сам специалист прокомментировал ситуацию в разговоре с казахстанским журналистом Владимиром Жарковым: «Действительно, на меня выходило руководство «Астаны», но это все, что могу сказать. Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в ЦСКА».

Примечательно, что Бабаян уже работал в «Астане» в период с 2012 по 2019 год. При этом, тренер лишь прошедшим летом вошел в штаб Алексея Березуцкого в «армейском» клубе. Вместе с ним команда неплохо начала сезон, занимая промежуточную пятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.