Селюк сравнил Гогуа с Джикией, Жиго и Ловреном

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что защитник Седрик Гогуа недолго будет без работы после расторжения контракта с ЦСКА.

- Таких центральных защитников как Гогуа, в России не так много — Дивеев, Джикия, Жиго, Ракицкий, Ловрен, - заявил Селюк «РБ Спорту», добавив, что практически все другие футболисты оборонительной линии в России по всем параметрам уступают Гогуа.

По словам агента игрока, 27-летний Седрик Гогуа продолжит карьеру за пределами постсоветского пространства.

Два года назад ивуариец перешел в ЦСКА из «Тамбова» за 400 тысяч евро и сыграл за «армейцев» всего пять матчей.