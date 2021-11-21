​Фукс сыграет за ЦСКА в РПЛ впервые за 15 месяцев

Защитник Бруно Фукс попал в стартовый состав ЦСКА на воскресный матч Премьер-лиги против «Химок». Бразилец сыграет за «армейцев» в чемпионате России впервые с конца августа 2020 года. Тогда защитник получил травму и долгое время восстанавливался.

Стоит отметить, что в конце октября текущего года Бруно Фукс отыграл за ЦСКА 45 минут в кубковом матче против липецкого «Металлурга».

Следить за матчем между ЦСКА и «Химками» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток футболисты и болельщики на стадионе услышат в 14:00 по московскому времени.