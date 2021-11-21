​ЦСКА назвал состав на игру с «Химками»

В одном из ранних матчей воскресенья в чемпионате России сыграют ЦСКА и «Химки». Наставник московских «армейцев» Алексей Березуцкий решил включить в стартовый состав своей команды следующих исполнителей:

Акинфеев, Фернандес, Бийол, Фукс, Дивеев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Дзагоев, Эджуке, Заболотный.

Стартовый свисток в матче ЦСКА – «Химки» прозвучит в 14:00 по московскому времени. Не пропустите подробную тестовую трансляцию, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.

В случае победы ЦСКА поднимется в шестого места в турнирной таблице чемпионата России на четвёртое.