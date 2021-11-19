Бабаев ответил на критику со стороны Олича

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич обрушился с критикой на руководство «армейцев», припомнив своё увольнение перед началом подготовки команды к новому сезону. Особенно досталось гендиректору Роману Бабаеву.

Бабаев дал Sports.ru комментарий по этой теме, заявив, что Ивице «не стоило говорить в такой риторике, как было сказано, о «тренере из Беларуси» и братьях Березуцких».

Также руководитель ЦСКА выразил уверенность в том, что бравший интервью журналист искусно вывел Олича на скандальные ответы. Бабаев добавил, что в соглашении с Оличем был предусмотрен штраф за высказывания, порочащие ЦСКА и его сотрудников, но руководство клуба не будет его применять.