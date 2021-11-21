​Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в октябре

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком команды в октябре. Капитан «армейцев» победил в опросе болельщиков, набрав 44% голосов.

В октябре Игорь Акинфеев провёл за ЦСКА четыре матча в рамках чемпионата России. В двух из них голкипер не пропустил, а ещё в двух – пропустил по разу.

Отметим, что ранее фанаты ЦСКА дважды подряд (в июле-августе и сентябре) признавали лучшим игроком команды нападающего Чидеру Эджуке. На этот раз нигериец по итогам опроса занял второе место.

На текущую минуту ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.