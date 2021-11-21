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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в октябре

21 Ноября 2021 • 12:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Химки
Через 0 ч. -30 мин.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком команды в октябре. Капитан «армейцев» победил в опросе болельщиков, набрав 44% голосов.

В октябре Игорь Акинфеев провёл за ЦСКА четыре матча в рамках чемпионата России. В двух из них голкипер не пропустил, а ещё в двух – пропустил по разу.

Отметим, что ранее фанаты ЦСКА дважды подряд (в июле-августе и сентябре) признавали лучшим игроком команды нападающего Чидеру Эджуке. На этот раз нигериец по итогам опроса занял второе место.

На текущую минуту ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.  

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ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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