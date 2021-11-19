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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц назвал самых опасных игроков «Арсенала»

19 Ноября 2021 • 14:04 Комментировать
Динамо Москва
...
Арсенал Тула
21.11 16:30

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Арсеналом» назвал сильные стороны соперника и поговорил о своих подопечных.

- У Ярослава Гладышева три мяча и три результативные передачи в молодежке. Как оцените его прогресс?

- Мне очень нравится, как он играет без мяча. Это агрессивный футболист, он хорошо действует в ситуациях один в один, постоянно терзает оборону своими рывками в глубину. Мне очень нравится то, насколько он серьезно подходит к тренировочной работе. Если говорить о тех показателях, которые у него были в сборной России, это его заслуга. Мы очень рады, что он в хорошем настроении и с очковым багажом вернулся в команду.

- На этой неделе продлил контракт Антон Шунин. Как продвигаются переговоры с Романом Евгеньевым, Вячеславом Грулёвым по продлению контрактов?

- Конечно, мы плотно общаемся со спортивным директором Желько Бувачем, мы в курсе ситуации с подписанием новых контрактов. Но сейчас говорить о статусе не является основным и самым важным.

- «Арсенал» очень часто атакует флангами. Можно ли сказать, что основная угроза будет исходить от Хлусевича и Давиташвили, которые там играют?

- Стоит отметить, что игроки группы атаки «Арсенала» достаточно мастеровитые, обладают высокой скоростью, часто идут в обводку один в один. Более того, помимо Давиташвили и Хлусевича стоит отметить центрального нападающего, который опытный, очень умный, очень хорошо цепляется за мячи, тем самым они создают хороший трезубец впереди  у «Арсенала». Также пристальное внимание стоит уделить дальним ударам, которых достаточно много у «Арсенала». Последние матчи это показали.

- Миодраг Божович называет футбол своих команд «сексуальным»?

- На самом деле каждый раз я узнаю какие-то новые слова и футбольного вокабуляра, в данном случае это слово можно отнести к таковым.

- Завершился сезон для «Динамо-2». Сазонов, Гладышев, Галкин - уже часть основной команды. Планируете ли вы привлекать к тренировкам и других игроков?

- В таком же русле мы будем продолжать дальше работать. «Динамо-2» будет продолжать дальше тренироваться до последних официальных матчей основной команды для того, чтобы на тренировках, когда будет необходимо, могли привлекать игроков второй команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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