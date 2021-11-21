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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денис Макаров оценил шансы «Динамо» отобрать у «Зенита» титул чемпиона РПЛ

21 Ноября 2021 • 20:19 Комментировать (2)
Динамо Москва
5:1
Арсенал Тула
окончен

Разгромная победа над тульским «Арсеналом» вернула московское «Динамо» на промежуточное второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Выше «бело-синих» лишь «Зенит», с которым, по словам полузащитника Дениса Макарова, столичной команде вполне по силам посостязаться.

На вопрос касательно возможности отобрать у питерского клуба титул чемпиона внутреннего первенста, футболист на пресс-конференции ответил следующее: «Бороться с «Зенитом» за чемпионство? Можно, а почему нет? По-моему, есть шансы».

Стоит также отметить прогресс «Динамо» в сравнении с прошлым сезоном – в этом году после завершения первого крута РПЛ москвичи набрали уже на шесть очков больше, чем в том розыгрыше.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Денис Макаров
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
21 Ноября 2021 в 20:48
Сейчас московские клубы и "Химки", понимая, что "Спартаку" в этом сезоне ничего не "светит", между собой договорятся о том, что во втором круге все дружно проиграют "Динамо", а в матчах с "Зенитом" ВСЕ будут "костьми ложиться", и тогда ВОТ ОНО - чемпионство "Динамо"!))
JUMPER
21 Ноября 2021 в 20:57
смешно...))) па другому то ни как ? в этом ваша "сила"
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