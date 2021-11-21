Денис Макаров оценил шансы «Динамо» отобрать у «Зенита» титул чемпиона РПЛ

Разгромная победа над тульским «Арсеналом» вернула московское «Динамо» на промежуточное второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Выше «бело-синих» лишь «Зенит», с которым, по словам полузащитника Дениса Макарова, столичной команде вполне по силам посостязаться.

На вопрос касательно возможности отобрать у питерского клуба титул чемпиона внутреннего первенста, футболист на пресс-конференции ответил следующее: «Бороться с «Зенитом» за чемпионство? Можно, а почему нет? По-моему, есть шансы».

Стоит также отметить прогресс «Динамо» в сравнении с прошлым сезоном – в этом году после завершения первого крута РПЛ москвичи набрали уже на шесть очков больше, чем в том розыгрыше.