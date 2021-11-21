Шварц объяснил отсутствие Захаряна в старте на матч с «Арсеналом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Учитывая положение, в котором оказалось «Динамо», я имею в виду огромное количество футболистов различных сборных и молодежных в частности, насколько сегодня все готовы отыграть 90 минут?

- Мы смотрели на игроков, которые вернулись, по нагрузкам, которые были в тренировочном цикле. В любом случае, футболисты, которые выйдут, будут готовы сыграть.

- Именно с паузами на матчи сборных связано отсутствие в стартовом составе Захаряна?

- Все верно, дело в том, что Арсен Захарян только частично тренировался в общей группе, поэтому мы приняли решение, что он пока начнет на скамейке запасных. Посмотрим по ходу встречи, он у нас будет как один из вариантов, как освежить игру.