Шварц: «Точно не смогут сыграть против «Арсенала» Лаксальт и Лесовой»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Арсеналом» рассказал о состоянии травмированных.

- В воскресенье нас ждет соперник, который в последнее время добивался весьма весомых результатов. Если говорить о тех матчах, которые он провел, то тульский «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА, «Спартаком», также были отпразднованы победы над «Зенитом» и Самарой. Это та команда, которая обладает игроками достаточно быстрыми, скоростными и техничными, особенно, что касается игроков группы атаки. В таком случае нам нужно будет качественно и надежно сыграть в обороне и сразу при перехвате мяча использовать наши выходы в контратаку. Нашей целью является победа и набор трех очков.

- Расскажите о состоянии здоровья футболистов, у которых были проблемы, - Лаксальт, Варела, Захарян.

- По игрокам, которые точно не смогут принять участие - это Лаксальт и Лесовой, которые восстанавливаются. Варела и Захарян частично провели тренировки в общей группе. То же самое можно сказать по Моро и Шиманьски. У нас еще завтра завершающая предигровая тренировка, на которой станет ясно, кто сможет принять участие в этом матче.

- Появилась информация, что Лаксальт успеет восстановиться в этом году и сыграть в последнем туре с «Зенитом». Верно ли это?

- По Лаксальту можно сказать, что просматривается положительная динамика по его восстановлению. Соответственно нужно отдать должное нашему медицинскому штабу, который проводит хорошую работу и в максимально сжатые сроки помогает подвести игрока снова к составу. Если говорить о том, может ли он сыграть в последнем туре, достаточно сложно. Он уже индивидуально тренируется на поле. Видна позитивная тенденция в его восстановлении.