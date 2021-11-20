Кирьяков: «Арсеналу» нужны очки, но вряд ли он сможет их добыть в матче с «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» и экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «бело-голубыми» и «оружейниками».

«В этом матче «Динамо», однозначно, фаворит. «Динамо» в этом сезоне может побороться с «Зенитом», понятно, что это будет тяжело сделать. Но за вторую позицию «бело-голубые» будут точно бороться. «Арсенал» в этом году испытывает проблемы, это видно. Даже приход Божовича пока эти проблемы не решает. У команды много проблем в обороне. У «Арсенала» была сенсационная победа над «Зенитом», казалось, вот-вот туляки выправят ситуацию, но этого не случилось.

«Арсеналу» нужны очки, но вряд ли он сможет их добыть в матче с «Динамо». «Динамо» на ходу. У них в составе много молодых бегущих игроков, которые обладают неплохим мастерством. Понятно, что все ждут от «Динамо» три очка. Они должны бороться за второе место как минимум, а также не упустить «Зенит» далеко», - сказал Кирьяков.