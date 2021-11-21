Дубль Грулёва и голевой выход Захаряна: «Динамо» жёстко разобралось с «Арсеналом»

Московское «Динамо» возвращалось в чемпионат после перерыва на сборные домашним матчем против тульского «Арсенала».

«Динамо» Сандро Шварца приучило своих болельщиков и вообще всех российских любителей футбола к тому, что демонстрирует интересный футбол. Но «бело-голубые» не всегда набирают положенные им по статусу очки в матчах против аутсайдеров. Раньше они проиграли дома «Нижнему Новгороду» и «Крыльям Советов», что не могло радовать московскую команду. Теперь динамовцам предстоял матч против другой, скажем так, небольшой команды. «Арсеналу» не светит никаких высоких мест, и попадание даже в середину таблицы станет для него весомым успехом.

«Бело-голубые» заиграли с начала матча инициативно, что было вполне предсказуемо. Динамовцы, умудрённые прошлым опытом, знали, что лучше забить несколько мячей побыстрее, чем потом рисковать упустить минимальное преимущество во втором тайме. И у них получилось результативно расчехлить свою пушку аж четыре раза в период до перерыва.

Бомбардировка «канониров» началась на пятнадцатой минуте, когда Шиманьски поразил ближний угол после паса Тюкавина. Через семь минут Шиманьски стал автором ассиста, подав с углового с левого фланга на голову Бальбуэны. А вскоре скоростным дублем блеснул Грулёв, использовавший в голевой благо подачу Скопинцева справа и потом здорово пробивший в девятку.

Когда динамовцы взяли паузу, цифры на табло были 4:0. Туляки по инерции как-то играли и могли даже скрасить счёт в свою пользу в конце тайма. Эванс Кангва бил с левого угла штрафной, и Шунин не пустил мяч в ворота – угловой. Грулёв, впрочем, мог оформить хет-трик, но кивнул снаряд чуть мимо створа. И Фомин не перебросил Коченкова дальней свечкой.

В перерыве Шварц выпустил вместо Тюкавина Захаряна, который, надо полагать, изголодался по футболу за три недели, пропущенные из-за травмы. Он не забивал два месяца, и для него было важно отличиться в матче, где его команду, что называется, прорывало. Под отметку в час игры Захарян шикарно перекинул Коченкова парашютом.

Правильно динамовцы сделали, что установили счёт 5:0. Ведь эндшпили матчей команда Шварца обычно проводит хуже, чем дебюты и миттельшпили. Хозяева сбавили хватку, учитывая в том числе и ситуацию на табло, а «Арсенал» вполне наиграл на один гол, который Хлусевич забил низом слева с острого угла.

Шунин был очень недоволен, что ему не удалось провести сухой матч, но «Динамо» всё равно победило крупно с запасом. Динамовцы повторили счёт «Зенита» в пятничном матче с «Нижним Новгородом». «Бело-голубые» возвращают себе четырёхочковое отставание от питерцев, тогда как «Арсенал» продолжает плестись на грани зоны вылета.

Кирилл Иванцов