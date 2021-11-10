Агент Тюкавина опроверг информацию, что его клиентом интересовались гранды АПЛ

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, Алексей Сафонов, признался, что слухи касательно интереса к его клиенту со стороны грандов английской Премьер-лиги не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось о возможных переговорах с «Челси» и «Манчестер Сити», но представитель игрока опроверг эту информацию в интервью Sport24.

«Это все вбросы. Дай бог, чтобы этот ажиотаж начался», - прокомментировал ситуацию Сафонов. Он также подметил, что сейчас приоритетной целью для Тюкавина являются выступления за «Динамо», где ему нужно закрепиться в основном составе.