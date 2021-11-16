​«Динамо» дало понять, что Шунин продлит контракт

Антон Шунин в самое ближайшее время продлит контракт с «Динамо». Пресс-служба московского клуба подготовила и опубликовала ролик с нарезкой некоторых удачных действий Шунина. В подписи к ролику добавлен смайл с ручкой, а также смайл со словом «скоро».

Антон Шунин является воспитанником «Динамо» и проводит в клубе всю свою карьеру. За первую команду «бело-голубых» Шунин провёл 305 матчей, в которых пропустил 326 раз. В 110 случаях Антону удавалось сохранить свои ворота на замке.

За тур до завершения первого круга «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.