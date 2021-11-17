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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Лаксальт может сыграть в 2021 году, Лесовой начнёт тренировки с «Динамо» в январе

17 Ноября 2021 • 19:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Арсенал Тула
21.11 16:30

Телеграм-канал «ЭкСпорт» поделился информацией о состоянии двух игроков «Динамо», которые числятся в лазарете. Так, защитник Диего Лаксальт имеет шансы сыграть за клуб до конца 2021 календарного года. По данным источника, с высокой долей вероятности уругваец сможет выйти на поле в игре против «Зенита» 12 декабря. В последний раз Лаксальт играл в сентябре.

Что касается вингера Даниила Лесового, который угодил в лазарет ещё в начале сезона с серьёзной травмой «крестов», то он начнёт тренироваться в общей группе в январе.

За тур до финиша первого круга «Динамо» занимает третье место в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт Даниил Лесовой
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