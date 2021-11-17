​Лаксальт может сыграть в 2021 году, Лесовой начнёт тренировки с «Динамо» в январе

Телеграм-канал «ЭкСпорт» поделился информацией о состоянии двух игроков «Динамо», которые числятся в лазарете. Так, защитник Диего Лаксальт имеет шансы сыграть за клуб до конца 2021 календарного года. По данным источника, с высокой долей вероятности уругваец сможет выйти на поле в игре против «Зенита» 12 декабря. В последний раз Лаксальт играл в сентябре.

Что касается вингера Даниила Лесового, который угодил в лазарет ещё в начале сезона с серьёзной травмой «крестов», то он начнёт тренироваться в общей группе в январе.

За тур до финиша первого круга «Динамо» занимает третье место в чемпионате России.