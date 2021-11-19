Шварц: «Место в составе Грулёв завоевал качественной игрой в последних матчах»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Арсеналом» оценил игру Константина Тюкавина и Вячеслава Грулёва.

- Вы еще не узнаете в лицо Виталия Мешкова, арбитра матча? Три матча с ним и три поражения.

- Конечно, перед каждой нашей встречей я смотрю на судей, которые назначаются. В данном случае Мешков судил встречу «Динамо» и «Нижнего Новгорода», когда мы проиграли. Больше я не могу сказать о каких-то конкретных вещах, которые связаны с этим арбитром. В то же время стоит отметить тот факт, что в первую очередь нам стоит отталкиваться именно от своей игры, независимо от того главного судьи, который назначен на тот или иной матч.

- Смотрели ли вы матч молодежных сборных России и Испании, удивил ли вас результат? Как оцените игру Константина Тюкавина?

- Да, я смотрел игру Россия - Испания по телевизору. Россия показала очень качественную игру, сильный футбол, смотрелась командно. Если говорить о Тюкавине, Костя после замены очень хорошо поймал игровой ритм и проявил свои лучшие индивидуальные качества, показал высокое индивидуальное мастерство при своем ударе, после которого был забит гол. Мы рады, что Константин возвращается в хорошем настроении и с хорошим опытом после национальной сборной.

- Грулёв в последних двух матчах неплохо себя показал на левом фланге. Планируете ли вы снова выпускать его на той же позиции?

- Не могу точно сказать, на какой позиции у нас Вячеслав Грулёв начнет игру против «Арсенала», но могу подтвердить, что он будет в стартовом составе, свое место в составе он завоевал качественной игрой в последних матчах, более того, на каждом занятии он усердно тренируется и доказывает свою самостоятельность. Мне приятно видеть его профессиональный подход к делу.