Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 311 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шиманьски: «Первый тайм точно лучший в сезоне»

21 Ноября 2021 • 18:44 Комментировать
Динамо Москва
...
Арсенал Тула
Через -2 ч. -58 мин.

Лучший футболист матча «Динамо» - «Арсенал» (5:1) Себастиан Шиманьски поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Считаете ли этот матч лучшим для команды в сезоне?

- Первый тайм точно лучший в сезоне, но во втором тайме чуть потеряли концентрацию, но на последних минутах у нас больше не было шансов, а у Тулы - да, поэтому скажу, что первый тайм очень хороший, но второй - надо разобрать на теории и двигаться дальше, чтобы игра была хорошей.

- Почему второй тайм таким получился? В перерыве Сергей Паршивлюк говорил о том, что команда наслаждается игрой, а в таком случае не должно быть проблем с мотивацией на второй тайм. Судя по всему, мотивации на второй тайм не хватило?

- Мотивации хватило, но не хватило концентрации, в некоторых моментах Тула играла очень легко с мячом, это наша проблема. Тяжело сказать, почему так сложилось, но в первом тайме четыре гола забили, было понятно, что будут моменты, когда мы будем бегать за мячом. Такой момент был, но очень плохо, что Тула забила гол на последних минутах.

- Может, наоборот, хорошо, что забила, чтобы было над чем работать на тренировках?

- Понятно. Но если бы не забили, и так было бы над чем работать. Хорошо, что победили

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Себастиан Шиманьски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.11  14:00 ЦСКА Москва ... Химки
21.11  14:00 Ростов ... Уфа
21.11  16:30 Динамо Москва ... Арсенал Тула
21.11  19:30 Сочи ... Рубин 2.12 3.35 3.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Ноября
19:14 · Россия. ФНЛ
«Алания» трижды пробила пенальти, но проиграла «Спартаку-2»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Сказал в перерыве: «Мы уже опозорились, давайте, играйте в футбол» - Божович
19:01 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Полностью контролировали ход матча на протяжении 75 минут»
19:00 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:49 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» и «Рубин» обнародовали стартовые составы на матч РПЛ
18:44 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски: «Первый тайм точно лучший в сезоне»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Калиниченко: «В игре «Спартака» нет деградации»
18:01 · Россия. ФНЛ
«Факел» уже второй после волевой победы над «Нефтехимиком»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий заявил, что Акинфеев продлит контракт с ЦСКА
17:40 · Россия. Премьер-лига
Губерниев считает, что Карасёв дорастёт до финала чемпионата мира
17:24 · Россия. Премьер-лига
В «Уфе» прокомментировали слухи о продаже Агаларова 1
17:17 · Россия. Премьер-лига
Во Франции раскрыли детали будущей сделки между «Зенитом» и «Лионом» по Азмуну 2 слухи
17:00 · Россия. ФНЛ
Быстрый гол помог «КАМАЗу» обыграть «Металлург»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Бенефис Агаларова и ничья «Ростова» с «Уфой» - видео видео
16:46 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА в меньшинстве удержал ничью в матче с «Химками» - видео видео
Все новости
Рекомендуем