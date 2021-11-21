Шиманьски: «Первый тайм точно лучший в сезоне»

Лучший футболист матча «Динамо» - «Арсенал» (5:1) Себастиан Шиманьски поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Считаете ли этот матч лучшим для команды в сезоне?

- Первый тайм точно лучший в сезоне, но во втором тайме чуть потеряли концентрацию, но на последних минутах у нас больше не было шансов, а у Тулы - да, поэтому скажу, что первый тайм очень хороший, но второй - надо разобрать на теории и двигаться дальше, чтобы игра была хорошей.

- Почему второй тайм таким получился? В перерыве Сергей Паршивлюк говорил о том, что команда наслаждается игрой, а в таком случае не должно быть проблем с мотивацией на второй тайм. Судя по всему, мотивации на второй тайм не хватило?

- Мотивации хватило, но не хватило концентрации, в некоторых моментах Тула играла очень легко с мячом, это наша проблема. Тяжело сказать, почему так сложилось, но в первом тайме четыре гола забили, было понятно, что будут моменты, когда мы будем бегать за мячом. Такой момент был, но очень плохо, что Тула забила гол на последних минутах.

- Может, наоборот, хорошо, что забила, чтобы было над чем работать на тренировках?

- Понятно. Но если бы не забили, и так было бы над чем работать. Хорошо, что победили