Бубнов: «Динамо» провело хороший матч в фирменном стиле»

Ветеран московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о крупной победе столичного «Динамо» над «Нижним Новгородом» (5:1) в поединке 15-го тура Премьер-лиги.

«Динамо» провело хороший матч в фирменном стиле. Эта победа напомнила успех «Зенита», где петербуржцы задушили соперника прессингом и активной игрой», - приводит слова эксперта Sportbox.

Напомним, что в этом же туре «Зенит» с аналогичным счетом разгромил «Нижний Новгород».

По итогам первого круга динамовцы набрали 29 баллов и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сандро Шварца отстают от лидирующего «Зенита» на четыре балла.