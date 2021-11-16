Как и ожидалось, Антон Шунин подписал новый контракт с московским «Динамо». 34-летний вратарь расписался в трудовом соглашении, которое рассчитано до конца сезона 2023/2024. Об этом сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

Антон Шунин проводит в «Динамо» всю свою карьеру. За основную команду голкипер провёл 305 матчей. В 110 из них Шунин сохранил свои владения на замке, а в остальных – пропустил 326 мячей.

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата. Ближайший матч команда Сандро Шварца проведёт в воскресенье, 21 ноября. Соперником москвичей будет тульский «Арсенал».