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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: Неудачи после матчей сборных - не тенденция

19 Ноября 2021 • 13:27 Комментировать
Динамо Москва
...
Арсенал Тула
21.11 16:30

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Арсеналом» ответил на вопросы по состоянию команды, игроков и травмах.

- В чем проблема «Динамо» после матчей сборных? Всегда не очень хорошо играете, например, было поражение от «Нижнего Новгорода».

- В этом году у нас пока было только два перерыва на матчи сборных. Да, здесь, наверное, стоит отметить те игры, которые у нас  следовали после перерывов. Если мы возьмем матч против «Нижнего Новгорода», то мы проиграли, но в то же время стоит отметить, что это не является тенденцией. Если взять игру против «Спартака», то, к сожалению, там мы упустили победу и не смогли дожать, когда вели в счете. Повторюсь, я в этом не вижу тенденцию. Если мы посмотрим на статистику по прошлому сезону, как раз в матчах после перерыва на сборные были победы. Поэтому не стоит искать в этом какую-то константу.

- Как вы оцените физическое состояние команды, насколько она готова играть в свой футбол?

- Да, конечно, мы отслеживаем эту информацию, смотрим за теми нагрузками, которые они испытывают в тренировочном цикле. Если брать тренировку, которая была у команды вчера, то футболисты тренировались при высокой интенсивности. Это говорит о том, что сейчас они физически хорошо готовы, свежи. Как раз воскресным матчем мы заканчиваем программу первого круга. Нашей целью является взять три очка. Ментально и физически команда находится в хорошем состоянии.         

- Почему в этом сезоне повысилось количество травм? Это тенденция или особенная история у каждого?

- Да, конечно, мы  отслеживаем историю по каждой травме у игрока. Понимаем, что это те травмы, которые зачастую бывают под нагрузками. Если говорить конкретно о наших игроках, то в данном случае Диего Лаксальт получил мышечную травму. Если говорить о Данииле Лесовом, это была совсем другая история. Каждая травма у нас на учете, мы смотрим и отслеживаем природу этих травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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