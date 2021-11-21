Божович: «Мы сами оказались в такой ситуации и сами должны из нее выходить»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы в очень непростой ситуации находимся в турнирной таблице. Нам очки очень нужны, я надеюсь, что мы сегодня зацепимся. Российский футбол такой, что любая команда может выиграть у любой, так что нет разницы играть с командой из верхней или нижней части таблицы. Любой матч очень сложный.

- Вы сказали про непростое турнирное положение. Учитывая, что до зимней паузы осталось не так много туров, есть ли давление на футболистов и на вас в частности?

- Давление всегда есть. Любой тренер должен отвечать за результат. Давление есть, но мы должны работать. Если бы мы не были уверены, что справимся с давлением, то не работали бы. Так что давление есть на меня и игроков, но мы сами оказались в такой ситуации и сами должны из нее выходить.