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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович: «Мы сами оказались в такой ситуации и сами должны из нее выходить»

21 Ноября 2021 • 16:28 Комментировать
Динамо Москва
...
Арсенал Тула
Через -2 ч. -19 мин.

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы в очень непростой ситуации находимся в турнирной таблице. Нам очки очень нужны, я надеюсь, что мы сегодня зацепимся. Российский футбол такой, что любая команда может выиграть у любой, так что нет разницы играть с командой из верхней или нижней части таблицы. Любой матч очень сложный.

- Вы сказали про непростое турнирное положение. Учитывая, что до зимней паузы осталось не так много туров, есть ли давление на футболистов и на вас в частности?

- Давление всегда есть. Любой тренер должен отвечать за результат. Давление есть, но мы должны работать. Если бы мы не были уверены, что справимся с давлением, то не работали бы. Так что давление есть на меня и игроков, но мы сами оказались в такой ситуации и сами должны из нее выходить.

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Арсенал Тула
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