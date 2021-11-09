Лучший бомбардир российского первенства Гамид Агаларов, который защищает цвета представителя нижней части турнирной таблицы РПЛ «Уфы», уже в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Согласно различным данным, на форварда претендуют сразу несколько команд местного чемпионата. Однако, ближе всех к оформлению сделки находится московское «Динамо», такой информацией у себя в телеграм-канале поделился журналист Иван Карпов.

Стоит добавить, что Агаларов добился значительного прогресса в текущем сезоне, начав попадать в расширенный список сборной. Правда, на ноябрьские матчи Валерий Карпин молодого нападающего не взял.