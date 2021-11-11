РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков – у клуба задолженность перед Логашовым

В четверг, 11-го ноября, на официальном сайте РФС появилось заявление, согласно которому союз принял решение запретить «Ростову» регистрировать новых игроков в заявку. Причиной этому стала задолженность перед бывшим защитником команды Арсением Логашовым, которую клуб до сих пор не погасил.

Как следствие, РФС обязал «Ростов» выплатить компенсацию футболисту - только после этого ограничение будет аннулировано. «Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Ростова» в случае исполнения обязательств перед Логашовым, установленных настоящим решением», - говорится в публикации.

Напомним, что Логашов покинул ростовский коллектив в июле текущего года, когда стороны досрочно расторгли трудовое соглашение. На данный момент он защищает цвета «Кубани», выступающей во втором дивизионе страны.